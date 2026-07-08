Per il nuovo film di Christopher Nolan, l’attrice ha indossato una maschera dorata in pizzo macramè, che copre il volto e si inserisce in un costume ispirato alla mitologia. La maschera, ricca di dettagli e lavorazioni complesse, richiama un’immagine di grande impatto visivo. La scelta del materiale e del design testimonia un’attenta cura estetica, in linea con le esigenze di un set cinematografico di alto livello.

Per il nuovo film diretto da Christopher Nolan, in cui interpreta Athena, Zendaya ha indossato una m aschera dorata in pizzo macramè che sembra uscita da un sogno mitologico, ma anche da un archivio di moda studiato con la cura di chi conosce il peso delle immagini. Il copricapo non è un accessorio qualunque. Zendaya, la maschera d’oro e il fascino di Athena. Il primo elemento che cattura lo sguardo è naturalmente la maschera. Dorata, asimmetrica, arabescata, sale verso l’alto come una fiamma barocca e costruisce intorno al viso di Zendaya un’architettura sottile ma imponente. Il pizzo macramè, materiale di per sé delicato e quasi domestico nella memoria comune, qui viene spinto in una dimensione completamente diversa: non addolcisce, non decora soltanto, ma diventa struttura, elmo, scultura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya e il look da Athena: dietro la maschera d’oro c’è un pezzo di storia della moda

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