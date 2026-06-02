Gianfranco D’Attis è il nuovo Direttore Generale di Alexander McQueen

Da metropolitanmagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianfranco D’Attis assume il ruolo di Direttore Generale di Alexander McQueen a partire dal 3 giugno. La nomina è stata comunicata da Kering, il gruppo di lusso proprietario del marchio.

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Gianfranco D’Attis sarà il nuovo CEO di Alexander McQueen a partire da domani 3 giugno. Lo ha annunciato Kering, il gruppo del lusso di cui fa parte il brand. Infatti il manager nel suo nuovo ruolo di Direttore Generale riporterà a Luca de Meo, e avrà sede a Londra. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nel settore del lusso. I suoi punti di forza sono infatti lo sviluppo del marchio, eccellenza della rete di distribuzione e le relazioni con i clienti nei mercati chiave. Gianfranco D’Attis è il nuovo direttore generale di Alexander McQueen. Recentemente ha ricoperto la carica di Direttore Generale presso Prada, e in precedenza ruoli dirigenziali in LVMH e Richemont in Asia, America ed Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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