Gianfranco D’Attis sarà il nuovo CEO di Alexander McQueen a partire da domani 3 giugno. Lo ha annunciato Kering, il gruppo del lusso di cui fa parte il brand. Infatti il manager nel suo nuovo ruolo di Direttore Generale riporterà a Luca de Meo, e avrà sede a Londra. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nel settore del lusso. I suoi punti di forza sono infatti lo sviluppo del marchio, eccellenza della rete di distribuzione e le relazioni con i clienti nei mercati chiave. Gianfranco D’Attis è il nuovo direttore generale di Alexander McQueen. Recentemente ha ricoperto la carica di Direttore Generale presso Prada, e in precedenza ruoli dirigenziali in LVMH e Richemont in Asia, America ed Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gianfranco D’Attis è il nuovo Direttore Generale di Alexander McQueen

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