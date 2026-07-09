In un condominio con debiti, l’amministratore ha l’obbligo di comunicare chi sono i morosi ai fornitori e ai condomini. Le fatture insolute dei fornitori vengono reclamate, mentre le assemblee sono convocate per discutere le modalità di copertura dei debiti. I condomini in regola temono di dover pagare anche le quote di chi ha smesso di versarle. La gestione delle morosità si svolge secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento condominiale.

Fornitori che reclamano fatture insolute, assemblee condominiali convocate per coprire i debiti, condomini in regola che temono di pagare anche per chi ha smesso di versare le quote. In questi casi, l’amministratore può dire chi non paga, oppure può trincerarsi dietro la privacy? I nomi dei condomini morosi possono essere comunicati se servono alla gestione del condominio, al controllo dei conti o al recupero del credito. Il creditore insoddisfatto deve sapere contro chi agire. Il condomino che ha pagato deve poter verificare se il debito comune sta ricadendo anche su di lui. I nominativi devono passare nei canali corretti, con quote e riferimenti utili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il condominio ha debiti: l’amministratore deve dire chi sono i morosi?

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Condominio&Diritto 39 - Amministratore Condominiale ultima riforma

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