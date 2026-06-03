Condominio l’amministratore che non fornisce al creditore i nomi dei morosi paga 30 euro per ogni giorno di ritardo

Un amministratore di condominio può essere condannato a pagare 30 euro al giorno di ritardo se non fornisce a un creditore i nomi dei condomini morosi e le quote millesimali. La decisione arriva dopo che il giudice ha stabilito che la mancata comunicazione può comportare una sanzione personale. La norma si applica quando l’amministratore non ottempera a un ordine di consegna di queste informazioni.

Un amministratore di condominio che non comunica a un creditore i nominativi dei condòmini morosi, insieme alle rispettive quote millesimali, può essere condannato personalmente dal giudice e costretto a pagare una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Lo ha stabilito il Tribunale di Torre Annunziata con una sentenza del 28 maggio 2026. La vicenda nasce dal ricorso di un avvocato che vantava un credito di 2.953,61 euro nei confronti di un condominio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, derivante da una precedente ordinanza giudiziaria. Dopo aver notificato il titolo esecutivo e il precetto senza... 🔗 Leggi su Open.online

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Condominio: quando l'amministratore può fare lavori senza delibera assembleare

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Spero oggi sia l'ultima rata condominiale che pago a questo indolente amministratore. Il nulla cosmico #Condominio x.com

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