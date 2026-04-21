Il 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che stabilisce che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di comunicare i nomi dei condomini morosi. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si discuteva sulla trasparenza delle informazioni fornite dagli amministratori agli altri condomini. La sentenza precisa che questa comunicazione è necessaria per tutelare i diritti dei condomini e garantire la corretta gestione delle spese condominiali.

Roma, 21 aprile 2026 - Con l’ordinanza n. 7823 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha messo fine ha uno dei punti più dibattuti nelle discussioni di condominio: l’amministratore ha l’obbligo di rendere pubblici i nomi dei condomini morosi e l’entità del loro debito nella gestione comune, se richiesto dagli altri proprietari. La Corte ha così sancito che prevale la trasparenza sulla privacy, garantendo ai condomini il controllo sulla situazione finanziaria del palazzo. L’ordinanza è entrata in vigore ieri, 20 aprile. Un chiarimento anche per quegli amministratori che per anni si sono rifiutati di rendere noti i nomi dei debitori giustificandosi con la privacy.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Condominio, la Cassazione chiarisce: “L’amministratore ha l’obbligo di rivelare i nomi dei morosi”

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