Ztl Isola il Comune sbaglia i cartelli sull’accesso alle moto

Il Comune ha messo in atto segnaletica errata riguardante l’accesso alle moto nell’area Ztl Isola. Nei giorni scorsi, sono stati rilevati errori sui cartelli che regolano l’ingresso delle motociclette nella zona interessata. Questa vicenda si aggiunge a una serie di decisioni sulla mobilità che hanno suscitato numerose critiche e contestazioni da parte di residenti e utenti. La situazione ha generato confusione tra coloro che devono rispettare le nuove regole.

Continuano i «pasticci» di Palazzo Marino sulla mobilità. Come se non bastassero i provvedimenti auti auto che fanno solo aumentare il traffico, invece che dimuinuirlo e senza abbattere lo smog, come dimostra la nuova ciclabile che il Comune sta realizzando sul cavalcavia della Ghisolfa, ora arrivano anche i cartelli sbagliati nella ztl Isola. Dopo il caso dei cartelli temporanei per le Olimpiadi che vietavano il transito a motocicli e ciclomotori nella corsia riservata della 9091 che il Comune ha segnalato in modo erroneo con lo scotch, e per cui ha dovuto annullare le 90mila multe comminate, ora si apre un altro caso. Il 20 aprile è stata inaugurata la maxi zona a traffico limitato dell'Isola.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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