il ciottoloso enigma di marco biagetti

Un uomo viene coinvolto in un percorso di trasformazione in cui si allontana dagli automatismi sociali. La narrazione di Marco Biagetti, intitolata “Il ciottoloso enigma”, descrive il suo viaggio interiore, tra momenti di introspezione e cambiamenti. Il protagonista affronta sfide che lo portano a mettere in discussione le proprie abitudini e a scoprire aspetti nascosti di sé stesso. La storia si sviluppa attraverso eventi che modificano il suo modo di percepire il mondo e le relazioni.

Con il “Ciottoloso enigma” Marco Biagetti ci conduce in un viaggio trasformativo di un uomo oltre gli automatismi della società.. Genere: Narrativa contemporanea Pagine: 301 Prezzo: 15,00 € Codice ISBN: 979-8328835602 ci accompagna nell’avventura di Beniamino, il protagonista dell’opera e intensa voce narrante, che fin da subito appare immerso in una quotidianità urbana svuotata di ogni significato, perché dominata da automatismi, schemi sociali e rituali ripetitivi e spersonalizzanti. La città alienante in cui si muove – mai definita con precisione – è descritta come un organismo opprimente in cui gli individui sono ridotti a ingranaggi... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Il ciottoloso enigma del Dott. Marco Biagetti

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