Federica Biagetti è stata eletta nuovo segretario del Pd locale. Assumerà il ruolo in un momento importante per il partito, con l’intenzione di rafforzare le attività già avviate e prepararsi alle elezioni amministrative del 2027. La nomina arriva in un momento di transizione politica per il territorio. Biagetti guiderà il partito nei prossimi mesi, concentrandosi sulla strategia e sull’organizzazione interna.

Federica Biagetti nuovo segretario del Pd di Altopascio. Guiderà il partito in una fase politica cruciale per il territorio, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni e costruire il percorso verso le elezioni amministrative del 2027. "Un congresso che il Pd di Altopascio ha scelto di vivere nel segno dell’ unità e della responsabilità politica – spiegano dal partito, – rischia spesso di trasformarsi in una fase di divisione e scontro tra nomi, senza un vero confronto sulle idee e sulle prospettive. Anche questa volta, invece, il nostro circolo ha scelto di rimanere compatto, mettendo al centro obiettivi, priorità e responsabilità verso la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E il Pd si affida alla neo segretaria Federica Biagetti

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