Il 4 ottobre 2024 una ragazza di quindici anni è stata trovata morta nella sua camera. Le autorità hanno avviato accertamenti telefonici, ma non sono stati riscontrati reati, cyberbullismo o revenge porn nel suo cellulare. La famiglia e gli amici della giovane stanno cercando di capire le ragioni dietro questa tragica decisione. La vicenda ha suscitato attenzione e molte domande sulla sua vita e sul suo ambiente.

? Cosa sapere Dea, quindicenne, si è tolta la vita nella propria camera il 4 ottobre 2024.. Gli accertamenti telefonici non hanno evidenziato reati o fenomeni di cyberbullismo o revenge porn.. Il 4 ottobre 2024, la quindicenne Dea ha interrotto la propria esistenza nella propria camera dopo aver chiesto alla nonna di prepararle da mangiare, lasciando una lettera carica di raccomandazioni e un vuoto incolmabile per la madre Mirna Mastronardi. Siamo seduti a tavola, tra il profumo del sugo che bolle e il calore di una casa che dovrebbe essere il porto sicuro di ogni figlio, ma questa storia ci costringe a fermarci. Ci obbliga a chiederci come...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’enigma della lettera: il grido silenzioso di una quindicenne

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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