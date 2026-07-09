Il cielo s’illumina | premi eccellenze e drone show a Maccarese

Il Castello San Giorgio di Maccarese ha accolto la prima edizione del Premio del Cielo 2026, dedicato a eccellenze nell’aviazione, aerospazio, innovazione, cultura e ricerca. Durante l’evento, sono stati consegnati premi e si è svolto uno spettacolo di droni. La manifestazione si è svolta il 9 luglio e ha visto la partecipazione di varie figure del settore.

Fiumicino, 9 luglio 2026 – Il Castello San Giorgio di Maccarese ha ospitato la prima edizione del Premio del Cielo 2026 – Dove brillano le eccellenze, una manifestazione dedicata al mondo dell’aviazione, dell’aerospazio, dell’innovazione, della cultura e della ricerca. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il legame profondo tra il territorio e il settore aeroportuale. La serata, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, ha visto la presenza di personalità di rilievo nazionale e internazionale. Baccini: “Fiumicino è la Porta del Mondo”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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