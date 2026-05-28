Il cielo di Palermo si illumina con oltre mille droni danzanti | lo spettacolare show all' ippodromo

Notizia in breve

Oltre mille droni hanno illuminato il cielo di Palermo durante uno spettacolo all'ippodromo. L'evento, parte del DroneArt show, ha coinvolto un grande pubblico che ha assistito a un’esibizione di luci e movimenti nel cielo. Lo spettacolo ha avuto luogo in una serata di fine settimana, attirando spettatori di diverse età. L’evento rappresenta una delle più grandi esibizioni di droni mai realizzate nella città.