Il cielo di Palermo si illumina con oltre mille droni danzanti | lo spettacolare show all' ippodromo
Oltre mille droni hanno illuminato il cielo di Palermo durante uno spettacolo all'ippodromo. L'evento, parte del DroneArt show, ha coinvolto un grande pubblico che ha assistito a un’esibizione di luci e movimenti nel cielo. Lo spettacolo ha avuto luogo in una serata di fine settimana, attirando spettatori di diverse età. L’evento rappresenta una delle più grandi esibizioni di droni mai realizzate nella città.
Dopo aver affascinato il pubblico in centinaia di città in tutto il mondo, il DroneArt show sbarca a Palermo. Con oltre mille droni illuminati e sincronizzati che si muoveranno in perfetta armonia con i capolavori classici eseguiti dal vivo, all'ippodromo La Favorita - i prossimi 12 e 13 giugno -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Il cielo d’Italia si illumina con DroneArt Show: la danza dei droni a ritmo di musica classica torna a Milano e TorinoIl cielo di Milano e Torino si anima di luci con il DroneArt Show, uno spettacolo di droni che si muovono a ritmo di musica classica.
A Milano arriva la magia di Harry Potter: lo show di 1200 droni che trasformerà il cieloA Milano si terrà uno spettacolo che coinvolgerà circa 1200 droni, creando un show luminoso nel cielo della città.
Temi più discussi: Quattro Canti, il salotto di Palermo trasformato in pattumiera a cielo aperto; Cosa fare nel weekend a Palermo: tra concerti, aperitivi e la Zagara di Primavera; Il calcio di padre in figlio: Niccolò Galli vive ancora e aiuta chi soffre; Gli Impressionisti e le coste Normanne di fine Ottocento in mostra a Palermo.
Oggi a Palermo in piazzetta Bagnasco per presentare #lapubblica(d)istruzione con @modusvivendi_libreria @giustocatania @fabio.cirino79. Un piacere presentare il libro sotto il cielo di questa città facebook
Non m'illudo di toccare il cielo Saffo Zisa Palermo #ScrivereIlCielo a #CasaLettori x.com
I fantasmi di Wenders sotto il cielo di PalermoPALERMO SHOOTING DI WIM WENDERS, CON CAMPINO E GIOVANNA MEZZOGIORNO, GERMANIA 2008 Wim Wenders di ritorno dai deserti americani compie il tragitto Dusseldorf-Palermo dentro le allucinazioni sonore e ... ilmanifesto.it
Quattro Canti, il salotto di Palermo trasformato in pattumiera a cielo apertoIl degrado che avvolge le isole ecologiche poste a un passo dai Quattro Canti è ormai diventato il biglietto da visita della città. Mentre Palermo accoglie un numero sempre maggiore di turisti, lo spe ... palermotoday.it