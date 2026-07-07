Samantha Cristoforetti a Maccarese per il Premio del Cielo | gran finale con lo show di droni
Una serata dedicata all’eccellenza e al futuro si è svolta a Maccarese, con la partecipazione di Samantha Cristoforetti. La cosmonauta ha preso parte all’evento di premiazione del Premio del Cielo, che si è concluso con uno spettacolo di droni. L’evento, iniziato alle 19, ha coinvolto il pubblico in una celebrazione dedicata alle innovazioni e alle figure di spicco del territorio.
Fiumicino, 7 luglio 2026 – Una serata pensata per celebrare le eccellenze, raccontare il territorio e guardare al futuro. Questa sera, a partire dalle ore 19.00, il suggestivo Castello San Giorgio di Maccarese ospiterà la prima edizione del Premio del Cielo, la nuova manifestazione patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, nata con l’obiettivo di valorizzare persone, realtà e progetti che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono alla crescita della comunità, dell’innovazione e del territorio. Premio del Cielo, a Fiumicino una serata dedicata alle eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Il cielo di Palermo si illumina con oltre mille droni danzanti: lo spettacolare show all'ippodromoOltre mille droni hanno illuminato il cielo di Palermo durante uno spettacolo all'ippodromo.
Maccarese, al Castello San Giorgio arriva il Premio del Cielo: il programmaIl 7 luglio, il Castello San Giorgio a Maccarese ospiterà la prima edizione del Premio del Cielo 2026, con il patrocinio della Regione Lazio e del...
Si parla di: Premio del Cielo 2026 a Fiumicino: Samantha Cristoforetti ospite della prima edizione al Castello San Giorgio; Fiumicino. Premio del Cielo 2026: le eccellenze dell’aviazione.
Premio del Cielo 2026 a Fiumicino: Samantha Cristoforetti ospite della prima edizione al Castello San GiorgioPremio del Cielo 2026 a Fiumicino. Il 7 luglio a Maccarese debutta il Premio del Cielo 2026. Saranno premiate le eccellenze dell'aviazione ... italiachiamaitalia.it