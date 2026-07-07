Samantha Cristoforetti a Maccarese per il Premio del Cielo | gran finale con lo show di droni

Notizia in breve

Una serata dedicata all’eccellenza e al futuro si è svolta a Maccarese, con la partecipazione di Samantha Cristoforetti. La cosmonauta ha preso parte all’evento di premiazione del Premio del Cielo, che si è concluso con uno spettacolo di droni. L’evento, iniziato alle 19, ha coinvolto il pubblico in una celebrazione dedicata alle innovazioni e alle figure di spicco del territorio.