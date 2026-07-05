Ralph’s Memories L’omaggio a Towner il grande chitarrista

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani alle 21.30 si terrà alla Corte delle sculture il concerto Ralph’s Memories, dedicato al noto chitarrista e compositore americano recentemente scomparso. Il musicista, che aveva 85 anni, era anche polistrumentista e aveva vissuto a Roma negli ultimi anni. L’evento rende omaggio alla sua carriera e al suo contributo musicale.

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Domani alle 21.30 alla Corte delle sculture il concerto Ralph’s Memories, un omaggio a Ralph Towner, il grande chitarrista, compositore e polistrumentista americano scomparso lo scorso gennaio a 85 anni a Roma, dove aveva scelto di vivere da qualche anno. La serata a ingresso libero è a cura della Scuola Verdi e vedrà sul palco alla chitarra elettrica Gianni Zei (foto), docente della scuola, che di Towner è stato allievo. Insieme a lui ci saranno Ettore Bonafé al vibrafono e Amedeo Renga al contrabbasso. Il programma intreccia repertorio e composizione originale, in un continuum espressivo in cui la lezione del maestro si riflette in una voce personale e attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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