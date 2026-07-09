Il Castello Ruspoli di Vignanello torna ad essere Residenza d’Artista e salotto musicale come ai tempi di Georg Friedrich Händel

Il Castello Ruspoli di Vignanello torna a ospitare artisti e musicisti, riprendendo la tradizione di salotto musicale. La settimana di luglio si conclude con un concerto nel giardino rinascimentale, che ha attirato pubblico e artisti. L’evento si svolge nel parco e nelle sale del castello, offrendo un’atmosfera suggestiva. La manifestazione riprende la figura di residenza artistica, richiamando il passato storico del luogo.

Al Castello Ruspoli di Vignanello, in provincia di Viterbo, e nel suo magnifico Parco mai così emozionante l’atmosfera come nella settimana di luglio che culmina con sabato 11 e il concerto nel giardino rinascimentale. Una serata in cui sembrerà di rivivere quello spirito del luogo che ispirò Georg Friedrich Händel che visse lì per mesi e compose alcune delle sue opere più famose aggirandosi per i saloni, concentrandosi sulla scrittura passeggiando nel parterre di bosso, provando e riprovando nell’odierno salone del pianoforte. Era l’estate del 1707 e per tre mesi il musicista fu stabile a Castello e nei mesi successivi fu un continuo andirivieni con Roma insieme a Francesco Ruspoli suo mecenate. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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