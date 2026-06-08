Firenze, 8 giugno 2026 – Giunge al termine la programmazione lirica nell’ambito dell’88esimo festival del Maggio Musicale Fiorentino: nella Sala Grande del Teatro va in scena una delle più celebri opere di Georg Friedrich Handel, Giulio Cesare in Egitto, mai rappresentata a Firenze. Sono quattro recite complessive in cartellone: il 14 giugno alle ore 17; il 19 giugno alle ore 19; il 21 giugno alle ore 15:30 e il 25 giugno alle ore 19. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Gianluca Capuano, la regia dello spettacolo è firmata da Davide Livermore. Il maestro del coro del Maggio è Lorenzo Fratini. Le scene dell’opera sono curate da Giò Forma, i costumi da Mariana Fracasso, le luci da Antonio Castro e i video da D-Wok. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio Musicale, il festival si chiude con Giulio Cesare in Egitto di Handel

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