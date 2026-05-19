Papa Leone XIV Castel Gandolfo torna ad essere residenza estiva pontificia

Il Papa ha deciso di riprendere l'uso della residenza estiva a Castel Gandolfo, una tradizione interrotta dall'ex Pontefice. La struttura, che si trova nei pressi di Roma, tornerà ad essere sede di soggiorno pontificio durante i mesi caldi. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla durata del soggiorno o sui motivi specifici di questa scelta. La residenza era stata usata in passato come luogo di relax e incontri informali del Papa.

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Il Pontefice riprende una tradizione che Papa Francesco aveva interrotto: Leone XIV alloggerà nuovamente nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo durante le ferie estive: i lavori inizieranno a luglio Il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo sarà di nuovo la residenza estiva di Papa Leone XIV. Il Pontefice ripristina la tradizione che Papa Francesco aveva interrotto. Dai tempi di Urbano VIII il palazzo era adibito come residenza estiva dei Pontefici (con qualche interruzione), maper volere di Bergoglio era stato trasformato in un museo. Infatti, Benedetto XIV fu l’ultimo ad alloggiare nella residenza estiva. Papa Prevost sceglie di ridare il tradizionale ruolo al Palazzo Apostolico:stanno per iniziare i lavori di ristrutturazioneper consentire il ritorno di Leone XIV, per questa ragione il palazzo resterà chiuso almeno per tutto luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV, Castel Gandolfo torna ad essere residenza estiva pontificia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Leone XIV a Castel Gandolfo in attesa del suo primo Natale da papa Sullo stesso argomento Leggi anche: Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV: “Mette in pericolo molti cattolici” Leggi anche: Iran, Papa Leone XIV: “Non posso essere a favore della guerra” NEL LASCIARE CASTEL GANDOLFO, PAPA LEONE XIV HA SALUTATO UN RAGAZZO DI 15 ANNI, IGNÁCIO. I DUE SI ERANO CONOSCIUTI ALL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, QUANDO IL GIOVANE ERA IN CURA PER UN LINFOMA. OGGI I x.com Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV | Data e temi: custodia persona al tempo della IA25 maggio 2026 uscirà prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas, 135 anni dopo Rerum Novarum: cosa sappiamo finora ... ilsussidiario.net Mappa di tutti i paesi visitati da un papa reddit Castel Gandolfo, aperte al pubblico le stanze segrete dei Papi: cresce l’attesa per il ritorno di Leone XIV a Palazzo PontificioUn’estate a Castel Gandolfo, come da tradizione: per le vacanze di luglio e le festività dell’Assunta, Leone XIV potrebbe soggiornare al Palazzo ... castellinotizie.it