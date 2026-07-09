il capo arbitrale della fifa difende gli arbitri dopo i controversi commenti di trump

Il capo arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, ha confermato che gli arbitri della Coppa del Mondo 2026 hanno operato secondo gli standard previsti, negando influenze da pressioni esterne o figure di potere. La sua dichiarazione arriva dopo commenti controversi di un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva criticato le decisioni arbitrali durante il torneo. Collina ha sottolineato che le decisioni prese sono state conformi alle regole e alle procedure ufficiali.

2026-07-09 13:30:00 Breaking news: Il capo arbitrale della FIFA Pierluigi Collina ha difeso lo standard arbitrale della Coppa del Mondo 2026 e ha insistito sul fatto che gli arbitri non sono influenzati da figure o pressioni esterne. L’ex arbitro italiano, che presiede il comitato arbitrale della FIFA dal 2017, ha rilasciato una risposta pubblica in seguito alle critiche riguardanti diversi incidenti controversi avvenuti durante il torneo in Nord America. Tra i maggiori punti di discussione c’è stata la decisione di annullare la sospensione del cartellino rosso dell’attaccante statunitense Folarin Balogun dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha avuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

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