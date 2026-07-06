Mondiali Trump conferma | Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun Il capo della Fifa si difende | Organi indipendenti

Donald Trump ha confermato di aver chiamato Gianni Infantino per chiedere l’espulsione di Balogun ai Mondiali. La notizia era stata riportata dal New York Times. La Fifa ha risposto che le decisioni vengono prese da organi indipendenti e non sono influenzate da interventi esterni. La vicenda, nota come “Balogun-gate”, sta attirando l’attenzione durante la competizione.

Il Balogun-gate sta prendendo la scena dei Mondiali. È lo stesso Donald Trump a confermare un’indiscrezione pubblicata nelle scorse ore dal New York Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato il numero uno della Fifa Gianni Infantino per far r evocare la squalifica a Balogun. L’attaccante statunitense, infatti, è stato espulso durante i sedicesimi di finale vinti dagli Usa contro la Bosnia Erzegovina: « Sì l’ho fatto », ha ammesso Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca. Poche ore dopo è intervenuto anche lo stesso Infantino, che ha assicurato: «Gli organi giudiziari della Fifa sono indipendenti. Operano in modo autonomo, la loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio e deve essere sempre rispettata». 🔗 Leggi su Open.online

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Bufera Balogun, Trump rivela: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era

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