Il Cantagallo cala il poker e va in finalissima
Il Cantagallo ha vinto la semifinale con un punteggio di 4-1, qualificandosi per la finale. Torri ha segnato tre reti, diventando il miglior marcatore del torneo con nove gol, mentre Vannucci ha segnato una rete. Iorio ha segnato per l'altra squadra. La partita si è conclusa con il risultato di 4-1.
Una tripletta di Torri, capocannoniere del torneo con 9 reti, ed un acuto di Vannucci hanno neutralizzato la rete di Iorio. E con il 4-1 imposto al San QuiricoSassetaLa Lama, il Cantagallo è la prima finalista dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Vernio (organizzato come di consueto dal Centro Commerciale Naturale Vivere Vernio con la collaborazione del Comune di Vernio). I cantagallesi avevano chiuso la prima fase della competizione in corso all’Amerini di Vernio in testa alla classifica con 7 punti insieme al Montepiano. Terza posizione in graduatoria a quota 6 punti per MercatalePoggioleCavarzano, davanti a San QuiricoSassetaLa Lama con 5 punti e Sant’IppolitoLe PianaTerrigoliLe Confina a quota 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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