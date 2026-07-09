il cantagallo cala il poker e va in finalissima

Notizia in breve

Il Cantagallo ha vinto la semifinale con un punteggio di 4-1, qualificandosi per la finale. Torri ha segnato tre reti, diventando il miglior marcatore del torneo con nove gol, mentre Vannucci ha segnato una rete. Iorio ha segnato per l'altra squadra. La partita si è conclusa con il risultato di 4-1.