Al Trofeo Morbegnese Mattia Sottocornola cala il poker

Sabato 25 aprile si è svolta a Morbegno la 37ª edizione del Trofeo Morbegnese, una gara nazionale di corsa su strada. La manifestazione, patrocinata da BPER Banca, ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da diverse regioni. Tra i protagonisti della giornata, un atleta ha concluso la competizione con quattro vittorie individuali.

Corsa su strada protagonista sabato 25 aprile a Morbegno al 37° Trofeo morbegnese, gara nazionale BRONZO con BPER Banca come main sponsor, che ha richiamato più di 500 atleti al via. Giornata quasi estiva con un cielo terso, temperature alte e percorso muscolare che permette di scoprire gli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Il Napoli cala il poker: Cremonese sconfitta al ‘Maradona’Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli strapazza la Cremonese, vince 4-0 e ipoteca la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Il Torino cala il poker, Parma al tappetoTORINO (ITALPRESS) – Un poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A.