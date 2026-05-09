Coppa Passalacqua L’Orbetello cala il poker

Nella partita del girone C della Coppa Bruno Passalacqua, l’Orbetello ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Marina. La squadra lagunare si è imposta nettamente, portando a casa il risultato con un punteggio ampio. La gara si è svolta in modo deciso, con l’Orbetello che ha mostrato una certa superiorità sul campo. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite.

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