Coppa Passalacqua L’Orbetello cala il poker
Nella partita del girone C della Coppa Bruno Passalacqua, l’Orbetello ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Marina. La squadra lagunare si è imposta nettamente, portando a casa il risultato con un punteggio ampio. La gara si è svolta in modo deciso, con l’Orbetello che ha mostrato una certa superiorità sul campo. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite.
CALCIO Troppo Orbetello per il Marina: lagunari vittoriosi 4-1 nel match del girone C della Coppa Bruno Passalacqua. Sfida immediatamente valida sui rispettivi fronti: quattro corner in meno di 6 minuti, velocità e grinta, voglia di imporsi. L’avanzare del cronometro scopre un Marina brioso, intraprendente, con il tridente avanzato abilitato al dialogo con il quale costruisce grattacapi alla difesa bianco celeste. I giallo neri mantengono l’iniziativa, recuperano palla con raddoppi sempre oculati, efficaci. Il culmine di questo atteggiamento arriva a cavallo del magnifico calcio piazzato di Sciarri, una parabola che si insacca all’altezza del secondo palo, 0-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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