Il campo largo ha avviato una manifestazione a Napoli, presso piazza del Gesù Nuovo, con l’obiettivo di unire le forze del centrosinistra e lanciare una sfida al governo in carica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse forze politiche che hanno ribadito l’intenzione di presentarsi uniti alle prossime consultazioni elettorali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali alleanze o programmi specifici, ma l’iniziativa si propone di rafforzare la presenza del fronte di centrosinistra.

Il ‘campo largo’ parte da Napoli, dove il centrosinistra si ritrova e lancia la sua sfida al governo Meloni. Si è tenuto a piazza del Gesù Nuovo il primo comizio unitario dei leader di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra che apre la lunga strada verso le elezioni politiche del 2027, con il richiamo costante all’unità come filo conduttore della manifestazione. Sullo stesso palco Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme con i padroni di casa Gaetano Manfredi e Roberto Fico, entrambi rappresentazione plastica delle possibilità di vittoria per il cosiddetto campo largo. L’unità come filo conduttore. È l’unità del... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il campo largo lancia la sfida da Napoli: “Uniti vinceremo”

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