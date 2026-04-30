Il campo largo del Partito Democratico affronta una fase di tensione, con la leader che ha annunciato l’intenzione di preparare liste di esclusione per rafforzare la compattezza interna. L’obiettivo è proteggere il partito dalle influenze delle correnti di alcuni esponenti storici. La mossa mira a consolidare la posizione del gruppo dirigente di fronte alle divisioni che si sono create negli ultimi tempi.

? Cosa sapere Schlein prepara liste di esclusione per blindare il PD contro le correnti di Fassino e Fiano.. Le divisioni interne minacciano la tenuta del campo largo in vista delle prossime elezioni.. Il campo largo rischia il collasso interno mentre la corsa alla guida del centrosinistra scatena scontri tra fazioni, nonostante le promesse di unità fatte dopo il referendum. La necessità di definire un programma comune e scegliere un candidato premier tramite consultazioni o primarie si scontra con una realtà fatta di divisioni profonde e lottizzioni per il potere. L’incendio del nome e lo scontro tra Schlein e l’ala sinistra. La strategia per unire le forze progressiste sembra essersi arenata sul punto più critico: chi dovrà sfidare Meloni alle urne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campo largo in crisi: Schlein lancia la sfida per blindare il PD

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