Vinceremo al primo turno Gubitosa carica il M55 e il campo largo

Dopo l’evento con grande partecipazione per Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente la propria squadra in vista delle elezioni amministrative ad Avellino. La formazione si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato significativo nella corsa a sindaco, che vede coinvolto anche il candidato del campo largo. La campagna elettorale si sta muovendo tra incontri pubblici e presentazioni, con l’intento di rafforzare la propria presenza nella corsa locale.

Dopo il bagno di folla per Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle presenta la propria squadra in vista delle amministrative di Avellino puntando a ritagliarsi un ruolo decisivo nella corsa a sindaco di Nello Pizza. Nel comitato elettorale di Piazza Libertà, i pentastellati hanno ufficialmente dato il via alla campagna con la presentazione dei candidati in lista accolti da tantissimi sostenitori, oltre alla presenza del candidato sindaco e, a sopresa, del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane che conferma il sostegno alla coalizione nonostante i rapporti da “guerra fredda” con il suo partito, il Pd. A lanciare la squadra è stato...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Vinceremo al primo turno”, Gubitosa carica il M55 e il campo largo Notizie correlate Comunali, Gubitosa: “Il campo largo si farà, il candidato sindaco dopo”Tempo di lettura: 3 minuti“La riforma della giustizia proposta dalla maggioranza non risolve i problemi reali del sistema”. "Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PDA margine dell’incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Noi Moderati, Colucci lancia la sfida: vinceremo al primo turno; La divisione favorisce Ferrante: Vinceremo al primo turno; Video/Gubitosa oltre la scaramanzia: Vinceremo al primo turno, non ci sarà nessun ballottaggio; Con questi Dirigenti e con questa organizzazione non vinceremo mai!. Marinangeli: Vinceremo al primo turnoVittoria al primo turno, grazie all’apporto delle tante liste – nove o dieci, sembrerebbe – che concorreranno alle prossime comunali. È questo lo scenario elettorale descritto – e auspicato – da ... ilrestodelcarlino.it Elezioni Reggio Calabria, Antoniozzi commenta il primo sondaggio: non voglio fare lo sborone, ma vinceremo al primo turnoCredo che a Reggio Calabria vinceremo al primo turno ma non mi piace fare lo sborone. Dobbiamo lavorare insieme al Sindaco Cannizzaro con passione e umiltà. E’ quanto afferma il vicecapogruppo di Fr ... strettoweb.com Gold WebTv. . Caserta. Zinzi candidato Sindaco cdx La sua risposta. Marcianise: "Non siamo assenti e vinceremo" - facebook.com facebook vinceremo lo scudetto con miglior attacco (di molto!) e siamo solo la quinta miglior difesa (settima e ottava del campionato hanno subito solo 1/2 reti più di noi). In champions si difende poco e male. Non so se sia un bene ma ha ragione chivu quando dice che x.com