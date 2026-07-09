il caldo record mette a rischio anche il cibo

L’ondata di caldo record in Italia sta causando un rapido deterioramento degli alimenti. Le alte temperature accelerano la perdita di freschezza e aumentano il rischio di proliferazione batterica. Le catene di distribuzione e i consumatori devono fare attenzione alla conservazione del cibo, soprattutto in estate. La situazione mette in difficoltà anche i punti vendita, che devono adottare misure extra per mantenere i prodotti freschi.

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia non pesa soltanto sulla salute delle persone ma anche sugli alimenti, che con temperature elevate si deteriorano più rapidamente. Frutta e verdura maturano in tempi molto più brevi, latticini e prodotti freschi diventano più delicati durante il trasporto e perfino la conservazione domestica richiede qualche attenzione in più. Il risultato è un aumento del rischio di spreco alimentare proprio nei mesi in cui si acquistano più prodotti freschi. Secondo i dati delle Nazioni Unite, lo spreco di cibo contribuisce in maniera significativa alle emissioni di gas serra: ridurre ciò che finisce nella pattumiera significa quindi risparmiare denaro, ma anche limitare l’impatto ambientale dell’intera filiera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Blackout in casa: cucinare senza corrente senza rischiare grosso

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