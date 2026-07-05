L’ondata di caldo record in Europa ha causato il caos nei festival di musica dal vivo, con numerosi eventi rinviati o cancellati. Le alte temperature hanno costretto gli organizzatori a modificare i programmi, provocando disagi tra il pubblico e gli artisti. Diversi festival europei hanno annunciato spostamenti di date o annullamenti, evidenziando come le temperature estreme stiano influenzando negativamente il settore degli eventi musicali all’aperto.

L’incredibile ondata di caldo che ha colpito l’ Europa nelle ultime settimane sta impattando negativamente su molti aspetti della nostra vita, inclusa la socialità. A risentire delle temperature record, tra le varie categorie, è anche la musica dal vivo. Il primo ad aver fatto i conti con i cambiamenti climatici è stato il Primavera Sound di Barcellona, costretto a cancellare un’intera serata e, di conseguenza, le esibizioni degli artisti, tra i quali i Massive Attack, a causa di un violento temporale. La kermesse catalana, tuttavia, è stata solo l’apripista di una serie di cancellazioni, rinvii e disagi, figlia di un’estate decisamente anomala dal punto di vista meteorologico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il caldo record mette a rischio la musica dal vivo: festival europei nel caos, tra rinvii e cancellazioni

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