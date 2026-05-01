Caldo record cibo a rischio | insetti nel riso e surgelati fuori norma minimarket sotto processo

A causa delle alte temperature di agosto, si sono verificati problemi nella conservazione di alcuni alimenti. In un minimarket della zona, sono stati riscontrati insetti nel riso e prodotti surgelati che non rispettavano le normative. Le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario contro il negozio, mentre i controlli continuano per verificare eventuali altre irregolarità. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione degli alimenti durante le ondate di caldo intenso.

ANCONA - Il caldo afoso di agosto, le temperature alle stelle e la necessità di conservare correttamente gli alimenti. È proprio in questo scenario estivo che prende forma una vicenda giudiziaria che solleva interrogativi sulla sicurezza di ciò che finisce sulle tavole dei consumatori. Siamo al 9.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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