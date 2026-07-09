C’è un posto dove il calcio dei villaggi fa numeri che il calcio “vero” si sogna, e dove a un Pallone d’Oro possono chiedere chi sia. Succede in Cina, nella provincia rurale del Guizhou, dove — come racconta The Guardian — è nata la Cun Chao, la “Village Super League”, la Superlega dei villaggi. Ci ha giocato persino Michael Owen: il campione inglese, uscito dalla sua comfort zone tra succo di rosa canina e involtini di riso al peperoncino, ha rispolverato gli scarpini nella contea di Rongjiang e ha segnato due gol in un 4-3 perso contro la squadra locale, conquistando le migliaia di spettatori. Solo che a lui, e a chiunque altro, non chiedono l’autografo perché è famoso: qui la fama globale conta poco o nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio dei villaggi cinesi riempie gli stadi più della Ligue 1, ma non sanno chi sia Ronaldo

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