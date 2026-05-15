Chi è Esteban LePaul non convocato e ignorato dalla Francia nonostante sia capocannoniere della Ligue 1

Esteban LePaul è il leader della classifica marcatori della Ligue 1, ma non è stato chiamato dalla nazionale francese per i Mondiali. La scelta della federazione francese di non includerlo nella rosa ufficiale è stata comunicata senza motivazioni pubbliche. La convocazione o meno di giocatori di questo livello spesso suscita discussioni, ma finora non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo alla sua esclusione. LePaul continua a giocare con la sua squadra, senza partecipare alle competizioni con la nazionale.

Esteban LePaul è attualmente il capocannoniere della Ligue 1 e nonostante questo la Francia di Deschamps ha deciso di non convocarlo per i Mondiali. La sua è una storia di rinascita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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