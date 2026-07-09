il bosco della memoria

Il 10 luglio 1976, un guasto a un reattore di uno stabilimento chimico in Lombardia rilasciò nell’atmosfera una nube di TCDD, tra le diossine più tossiche. L’incidente avvenne a Meda, nel territorio di Monza e della Brianza, e provocò la dispersione di sostanze pericolose nell’aria. Nessuna persona fu imputata, e non ci furono segnalazioni immediate di vittime o danni ufficialmente accertati. La nube rimane uno degli episodi più noti di contaminazione industriale in Italia.

Il 10 luglio 1976 il guasto a un reattore dello stabilimento chimico Icmesa, situato a Meda nella provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, liberò nell’atmosfera una nube di tccd, una delle diossine più tossiche conosciute. La nube contaminò vari comuni della zona, colpendo soprattutto Seveso. Migliaia di animali morirono o furono abbattuti, 193 persone svilupparono la cloracne (una grave malattia della pelle causata dalla diossina), circa ottocento furono costrette a lasciare la loro casa e più di 220mila furono sottoposte a controlli sanitari. Il ritardo con cui l’azienda e le autorità comunicarono la gravità dell’incidente contribuì ad alimentare paura e sfiducia, lasciando fratture e incertezze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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