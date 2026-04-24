L’impegno dei vivaisti per dare vita – al Parco dell’Anconella, nel Quartiere 3 a Firenze – al Bosco della Memoria: uno spazio verde commemorativo dedicato alle 43 vittime del crollo del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, composto da 43 alberi – uno per ciascuna vittima – donati dall’ Associazione Vivaisti Italiani. Un luogo vivo, di rinascita e impegno civile. Alla cerimonia erano presenti la sindaca Sara Funaro, la vicesindaca Paola Galgani, la presidente del Quartiere 3 Serena Perini, le associazioni "Noi per Voi", il Comitato "Ricordo Vittime Ponte Morandi", i familiari delle vittime e gli studenti della scuola primaria Milite Ignoto, protagonisti di un momento particolarmente toccante con messaggi di memoria affidati simbolicamente agli alberi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Bosco della Memoria". I vivaisti in prima linea

Il bosco della memoria

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