L'attrice sudafricana ha deciso di cambiare look in poche ore, passando a un nuovo taglio di capelli. Sul red carpet di Apex, il suo recentissimo film, ha sfoggiato una capigliatura diversa rispetto alle apparizioni precedenti. La scelta ha attirato l'attenzione dei presenti, sottolineando ancora una volta il suo stile essenziale e raffinato. La trasformazione ha suscitato commenti tra i fotografi e i fan presenti alla manifestazione.

Charlize Theron ruba ancora una volta la scena sul red carpet di Apex, il suo nuovo film, confermando una formula che le appartiene da tempo: essenzialità, raffinatezza e un solo accento deciso. Stavolta è bastato un rossetto rosso e un look androgino calibrato al millimetro per catalizzare l’attenzione. Charlize Theron conquista sul red carpet di Apex. L’attrice premio Oscar, 50 anni, è apparsa impeccabile alla première del thriller ad alta tensione in cui interpreta una donna costretta a fuggire da un predatore nel cuore dell’outback australiano, tra paesaggi estremi e ritmo serrato. Per il red carpet Theron ha scelto Dior, maison di cui è volto storico.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlize Theron cambia l’estetica del bob in poche ore

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