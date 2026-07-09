Il bilancio della Juve Under 17 | come cambierà la squadra il prossimo anno? – VIDEO

La Juventus Under 17 ha concluso la stagione con alcuni cambiamenti previsti nel roster per l’anno prossimo. Fabio Zaccaria ha analizzato il percorso della squadra di quest’anno e ha discusso delle possibili modifiche alla rosa, senza specificare i nomi dei giocatori coinvolti. Non sono stati comunicati dettagli sui trasferimenti o sui rinnovi, né sui criteri che guideranno le scelte future. La squadra si prepara a un nuovo ciclo con alcune variazioni rispetto alla formazione attuale.

di Fabio Zaccaria Ripercorriamo insieme a Fabio Zaccaria il cammino di quest’anno della Juve Under 17 di mister Grauso, e cerchiamo di capire come potrebbe cambiare la rosa. La finale persa nell’ultima partita contro l’Empoli non cancella un cammino straordinario della Juventus Under 17 allenata da mister Grauso. I ragazzi hanno vinto partite su partite, perdendo solamente due gare in tutto il percorso dal girone alla finalissima, raggiungendo una trafila di ben 25 risultati utili consecutivi, unica tra tutte le under ad ottenere tale traguardo. La sconfitta all’ultima uscita dei gironi contro la Sampdoria ha messo fine all’imbattibilitá di un gruppo capace di segnare 75 gol solo nel girone di qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il bilancio della JUVE UNDER 17: come CAMBIERÀ la squadra il prossimo anno

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