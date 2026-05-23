Torino si scalda il clima in vista della Juve | la carica dei tifosi alla squadra – VIDEO
I tifosi della Juventus hanno riempito gli striscioni e cantato allo stadio, mentre la squadra si prepara per il derby. La partita è prevista tra poche ore e l’atmosfera si fa sempre più intensa tra i sostenitori. Le strade intorno allo stadio sono affollate di fan che aspettano l’inizio dell’incontro. Nessuna conferma ufficiale sulla formazione, ma l’attesa è alta tra i tifosi presenti. La partita è programmata per questa sera, con i supporter pronti a sostenere la squadra.
di Francesco Spagnolo Torino, il conto alla rovescia per il derby contro la Juve sta ormai per terminare. La carica dei tifosi verso la squadra in vista di domani. Il conto alla rovescia per la stracittadina della Mole è ufficialmente iniziato e l’ambiente granata risponde con una straordinaria dimostrazione d’affetto. Si registra infatti un grande entusiasmo al Filadelfia in vista del match più atteso dell’anno. Lo storico impianto è tornato a essere il cuore pulsante del tifo, confermando quanto questa partita sia sentita da tutto l’ambiente. Per l’occasione, si sono radunati oltre mille tifosi granata presenti al Filadelfia con l’obiettivo di dare la carica massima alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Torino kart! GS – Juve maç öncesi ortalk bir anda gerildi!
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