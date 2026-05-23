Torino si scalda il clima in vista della Juve | la carica dei tifosi alla squadra – VIDEO

Notizia in breve

I tifosi della Juventus hanno riempito gli striscioni e cantato allo stadio, mentre la squadra si prepara per il derby. La partita è prevista tra poche ore e l’atmosfera si fa sempre più intensa tra i sostenitori. Le strade intorno allo stadio sono affollate di fan che aspettano l’inizio dell’incontro. Nessuna conferma ufficiale sulla formazione, ma l’attesa è alta tra i tifosi presenti. La partita è programmata per questa sera, con i supporter pronti a sostenere la squadra.