Con l'apertura della finestra di mercato estiva, si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili arrivi in squadra, considerando i contratti in scadenza di alcuni giocatori di alto livello. Tra i nomi più discussi ci sono un attaccante, un portiere e un centrocampista, tutti con contratti in scadenza a giugno. La società sta valutando le opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Si avvicina la finestra di mercato estiva, con tanti top player in scadenza di contratto che potrebbero cambiare maglia. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato i possibili colpi in entrata della Juventus. Lewandowski, Alisson, Bernardo Silva: di chi ha davvero bisogno la squadra di Spalletti?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi serve davvero alla Juve il prossimo anno? Lewa, Alisson, Bernardo o...

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