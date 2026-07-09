Il Besiktas sta considerando diversi giocatori italiani per il mercato. Oltre a Vlahovic, nella lista ci sono anche Anguissa e un ex giocatore della Fiorentina, entrambi segnalati come possibili acquisti. La società turca sta valutando queste opzioni per rafforzare la rosa, secondo quanto trapelato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e le trattative sono in fase preliminare. La scelta definitiva sui giocatori sarà comunicata nelle prossime settimane.

Non solo Dusan Vlahovic: nella lista di Vincenzo Italiano ci sono anche altri giocatori della Serie A. L’ex tecnico del Bologna, fortemente voluto dal Besiktas dopo il biennio in Emilia che ha vissuto il suo momento di massimo splendore con la vittoria della Coppa Italia nella stagione 2024-25, ha lasciato il nostro campionato ma non l’ha dimenticato, anzi. Si è presentato con una lista di calciatori che vorrebbe portare con sé nella nuova avventura in Turchia. In cima c’è l’attaccante appena svincolato dalla Juventus, che Italiano ha avuto alla Fiorentina nell’ultimo periodo del serbo in maglia viola: il tecnico lo ha chiamato personalmente per provare a convincerlo a seguirlo, ma non è stata la sua unica richiesta: oltre alla punta vorrebbe Rolando Mandragora della Fiorentina e Frank Anguissa del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Besiktas vuole accontentare Italiano: in lista Vlahovic, Anguissa e un suo ex della Fiorentina

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