Il Napoli valuta la cessione di Anguissa al Besiktas, con il club turco interessato al centrocampista. Il presidente del Napoli ha stabilito un prezzo di vendita. La squadra azzurra sta cercando di ridurre il peso economico della rosa prima di fare nuove operazioni di mercato. La strategia include cessioni di alcuni giocatori per alleggerire il bilancio.

, obiettivo cessioni per i partenopei. Il Napoli lavora sul mercato con una priorità chiara: alleggerire la rosa e ridurre il peso economico sul bilancio prima di affondare per nuovi acquisti. Massimiliano Allegri attende almeno un innesto per reparto, ma non si opporrà alla partenza di alcuni giocatori che nell’ultimo ciclo sono stati centrali. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Tra questi c’è anche Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995, che avrebbe manifestato ancora una volta la volontà di lasciare gli azzurri. Il suo futuro è dunque uno dei dossier più caldi in casa Napoli, soprattutto perché il club vuole monetizzare da una cessione senza concedere sconti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Anguissa verso il Besiktas? Italiano punta il centrocampista del Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo

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