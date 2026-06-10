Il Besiktas piomba su Arthur | Italiano lo vuole con sé in Turchia dopo l’avventura alla Fiorentina Gli aggiornamenti
Il Besiktas ha fatto un'offerta per Arthur, centrocampista che torna dalla gestione in prestito al Gremio. L'ex allenatore della Fiorentina desidera portarlo a Istanbul. La trattativa è in corso, con il club turco che mostra interesse per il giocatore italiano. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo. Arthur, che ha già vestito la maglia viola, potrebbe tornare a giocare in Turchia sotto la nuova gestione.
di Luca Fioretti Il centrocampista rientra dal prestito al Gremio, l’ex allenatore della Fiorentina lo vuole con sé a Istanbul. Gli aggiornamenti su Arthur. Il futuro di Arthur Melo potrebbe essere lontano da Torino, ma con una sponda tecnica ben nota a guidare la trattativa. Rientrato alla Juventus dopo l’ultima esperienza in prestito in Brasile con la maglia del Grêmio, il centrocampista brasiliano è nuovamente al centro delle dinamiche di mercato della Continassa, che cerca per lui una sistemazione definitiva. Secondo quanto riportato dalle ultime news Juventus de Gazzetta dello Sport, sulle tracce del regista classe ’96 si sarebbe mosso con decisione il Be?ikta?, club turco fortemente intenzionato a regalarsi un innesto di qualità ed esperienza internazionale per la propria mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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