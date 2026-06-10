Il Besiktas piomba su Arthur | Italiano lo vuole con sé in Turchia dopo l’avventura alla Fiorentina Gli aggiornamenti

Notizia in breve

Il Besiktas ha fatto un'offerta per Arthur, centrocampista che torna dalla gestione in prestito al Gremio. L'ex allenatore della Fiorentina desidera portarlo a Istanbul. La trattativa è in corso, con il club turco che mostra interesse per il giocatore italiano. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo. Arthur, che ha già vestito la maglia viola, potrebbe tornare a giocare in Turchia sotto la nuova gestione.