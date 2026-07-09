Il 7 ottobre poteva essere peggio così Israele ha smesso di aspettare

Il 7 ottobre, a Tel Aviv, le strade erano affollate di ristoranti pieni e musica, anche durante i giorni di festa. Tuttavia, in quella data, il governo ha deciso di interrompere le attese e ha avviato azioni militari. Le forze di sicurezza hanno condotto operazioni in diverse aree della città. Sono stati segnalati blackout e restrizioni di movimento in alcune zone. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle operazioni in corso.

A Tel Aviv, anche nei giorni di festa, in una città che vivere tra ristoranti pieni, musica e tavoli affollati, il 7 ottobre sembra comunque essere sempre presente. Basta parlare con qualcuno per pochi minuti perché la conversazione finisca lì: sulla guerra, sugli ostaggi, su Gaza, sulle responsabilità politiche del governo di Benjamin Netanyahu e sull’assenza, secondo molti, di una strategia chiara per il futuro. Le critiche non mancano. Anzi, nella città più liberale e cosmopolita di Israele sono frequenti. Ma sotto il dibattito politico c’è una convinzione più profonda che attraversa gran parte della società israeliana: quel giorno non è stato soltanto un attacco terroristico, ma la fine di un’idea di sicurezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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