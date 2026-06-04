Un appello pubblicato sui social ha portato molte persone a partecipare alla festa di un bambino di 6 anni, che inizialmente rischiava di essere senza invitati. La richiesta di aiuto ha coinvolto decine di utenti, trasformando l’evento in un momento di partecipazione collettiva. La festa, che sembrava destinata a fallire, si è svolta con un’ampia presenza di invitati, grazie alla risposta generosa di chi ha deciso di intervenire.

Un appello pubblicato sui social per aiutare un bambino rimasto quasi senza invitati nel giorno del compleanno ha mobilitato decine di persone e la festa che rischiava di essere deserta si è rivelata un successo. La vicenda, raccontata da Il Messaggero, è avvenuta a Monfalcone, in provincia di Gorizia. A lanciare il messaggio è stato Ernesto Feletti, animatore incaricato di intrattenere gli ospiti durante il compleanno di un bambino di 6 anni. A poche ore dall’inizio della festa, molte delle persone che avevano confermato la loro presenza, hanno comunicato che non sarebbero riuscite a partecipare. Temendo che il piccolo si ritrovasse a festeggiare con pochissimi coetanei, Feletti ha deciso di rivolgersi ai social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Poteva essere un disastro, un compleanno senza invitati, invece l’umanità ha fatto la differenza”: la festa di un bimbo di 6 anni rischia di essere un fiasco ma un appello cambia tutto

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Nessun compagno va alla festa di compleanno del bambino, la trovata dell'animatore è epica

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