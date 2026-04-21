Romelu Lukaku non ha incontrato l’allenatore perché l’aereo non poteva attendere in pista. Questa vicenda viene raccontata da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che descrive il blitz del giocatore a Castel Volturno. La narrazione si concentra sui fatti senza commenti o interpretazioni, offrendo una visione diretta di quanto accaduto in modo semplice e lineare.

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport racconta il blitz di Lukaku a Castel Volturno e lo fa con un’ironia che dice più di qualsiasi editoriale. “ Per la serie “lasciamoci così senza rancor!”, scrive la Gazzetta, “ Romelu Lukaku e il Napoli si sono rivisti, hanno chiacchierato il giusto, si sono dati appuntamento per andare in onda prossimamente”. E aggiunge: “ Come se non fosse quasi successo nulla un mese fa, Big Rom e il Napoli hanno finto di ritrovarsi, si sono detti quattro cose ed hanno più o meno attrezzato una specie di tregua”. L’aereo non poteva aspettare. Ma è il passaggio sul mancato incontro con Conte e la squadra quello che fotografa l’intera vicenda.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku non ha incontrato Conte perché l’aereo non poteva aspettare in pista

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