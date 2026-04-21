Lukaku non ha incontrato Conte perché l’aereo non poteva aspettare in pista
Romelu Lukaku non ha incontrato l’allenatore perché l’aereo non poteva attendere in pista. Questa vicenda viene raccontata da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che descrive il blitz del giocatore a Castel Volturno. La narrazione si concentra sui fatti senza commenti o interpretazioni, offrendo una visione diretta di quanto accaduto in modo semplice e lineare.
Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport racconta il blitz di Lukaku a Castel Volturno e lo fa con un’ironia che dice più di qualsiasi editoriale. “ Per la serie “lasciamoci così senza rancor!”, scrive la Gazzetta, “ Romelu Lukaku e il Napoli si sono rivisti, hanno chiacchierato il giusto, si sono dati appuntamento per andare in onda prossimamente”. E aggiunge: “ Come se non fosse quasi successo nulla un mese fa, Big Rom e il Napoli hanno finto di ritrovarsi, si sono detti quattro cose ed hanno più o meno attrezzato una specie di tregua”. L’aereo non poteva aspettare. Ma è il passaggio sul mancato incontro con Conte e la squadra quello che fotografa l’intera vicenda.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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