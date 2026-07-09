il 114esimo tennista al mondo in semifinale a wimbledon

Un tennista inglese, attualmente al 114° posto nel ranking mondiale, ha raggiunto le semifinali di Wimbledon. Ha sconfitto cinque avversari considerati più quotati, dimostrando sicurezza e determinazione sul campo. La partita si è conclusa con la sua vittoria, sorprendendo gli addetti ai lavori e i fan. La sua performance ha attirato l’attenzione sul torneo, evidenziando una serie di risultati inaspettati in questa fase.

Il semisconosciuto inglese Arthur Fery ha battuto cinque tennisti più quotati, giocando come se fosse lui quello più esperto Mercoledì il tennista inglese Arthur Fery ha battuto l’italiano Flavio Cobolli e si è inaspettatamente qualificato per le semifinali del torneo di Wimbledon, che si gioca a Londra ed è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Prima del torneo era difficile aspettarsi che Fery sarebbe potuto arrivare così avanti: era 114esimo nel ranking mondiale (Cobolli è decimo), una posizione che non gli avrebbe nemmeno consentito di entrare nel tabellone di Wimbledon, a cui è stato ammesso invece grazie a una wildcard. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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