A Roland Garros 2026, la tennista polacca classificata 114 del mondo ha raggiunto le semifinali, vincendo contro la numero 22 del ranking. Dopo aver superato le qualificazioni, ha ottenuto otto vittorie consecutive, inclusa quella contro Kalinskaya con il punteggio di 7-6, 6-3. Questa è la prima volta in carriera che supera la prima settimana in uno Slam. La giocatrice, 25 anni, ha così conquistato un risultato storico nel torneo.

La polacca venticinquenne supera Kalinskaya (n.22) 7-6(3) 6-3 e raggiunge le semifinali partendo dalle qualificazioni: otto vittorie consecutive, prima volta in carriera oltre la prima settimana in uno Slam. Nel 2021 aveva scelto di fermarsi per curarsi. Ci sono imprese sportive che superano i confini del campo da gioco. Il cammino di Maja Chwalinska sulla terra rossa di Parigi è esattamente una di queste storie. La ventiquattrenne di Dabrowa Gornicza si conferma la rivelazione assoluta del Roland Garros 2026: partendo dalle qualificazioni, l’attuale numero 114 del mondo ha conquistato le semifinali del prestigioso Slam francese, superando la russa Anna Kalinskaya (testa di serie numero 22) con il punteggio di 7-6(3) 6-3. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros 2026: Chwalinska in semifinale da numero 114 del mondo, la storia di rinascita della tennista polacca

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Roland-Garros 2026 : Chwalinska crée lexploit et file en demi-finale !

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