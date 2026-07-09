Ieri in Campania | bambina di 12 anni precipita dal balcone e muore

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 12 anni è morta ieri in Campania dopo essere precipitata da un balcone. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in una zona residenziale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. Nel frattempo, un sopralluogo è stato effettuato lungo una strada provinciale interessata da una frana nei mesi scorsi, che attualmente si trova in fase di cantiere.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 8 luglio 2026. Avellino. Ieri pomeriggio il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha effettuato un sopralluogo lungo la strada 374 dir che sale a  Montevergine, nella zona interessata nei mesi scorsi dalla frana e oggi area-cantiere. (LEGGI QUI) Benevento. Lo scrittore  Michele Mari conquista il Premio Strega 2026. Con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Giulio Einaudi Editore, Mari si aggiudica il più prestigioso riconoscimento della narrativa italiana, al termine della finale svoltasi al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma.  (LEGGI QUI) Caserta.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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