Ieri in Campania | si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer tre arresti

Ieri in Campania è avvenuto un episodio che ha portato all'arresto di tre persone. Un uomo, nel tentativo di evitare l'aggressione di alcuni individui, si è lanciato dal balcone di casa sua. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio, ha coinvolto le forze dell'ordine, che hanno arrestato i sospetti nelle ore successive. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l'attenzione sulla regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 27 aprile 2026. Avellino – Un drone sarebbe stato individuato e prontamente bloccato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, evitando possibili rischi per la sicurezza dell’istituto e il probabile ingresso di materiale illecito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio si sarebbe verificato durante il turno serale, quando il personale impegnato nel servizio di pattuglia automontata avrebbe notato la presenza di un oggetto volante dotato di luci sospette mentre sorvolava l’area esterna dell’istituto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti Notizie correlate Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a NapoliSono accusati dell’ omicidio di Raffaele Cinque, 50enne trovato senza vita il 21 gennaio 2024 nel quartiere Secondigliano di Napoli, le tre persone... ‘Lanciò statuina dal balcone’: Chiara Jaconis morta a Napoli, chiesto processo ai genitori del 13enneChiesto il processo per i genitori: l’accusa della Procura Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La sartoria napoletana chiede l'istituzione di un'etichetta di tutela; Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d’attesa; Allerta meteo della protezione civile su tutta la Campania; Vandalizzata a Napoli targa sede Futuro Nazionale che si inaugura oggi. Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: arrestato latitante del narcotraffico internazionaleGIUGLIANO IN CAMPANIA — Per tre anni era riuscito a sparire, protetto da documenti falsi e da un’identità costruita per confondere. Ieri pomeriggio, però, Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: ... marigliano.net Campania, tir contro balcone: crollano calcinacci in stradaUn tir, per cause ancora in fase di accertamento, durante una manovra avrebbe perso il controllo andando a impattare contro il balcone di un’abitazione al primo piano. agro24.it Buongiorno dal Lago di Carezza ieri con un sole meraviglioso e lo spettacolare colore turchese dell'acqua, che paesaggio da favola.. Foto di Chiara #montagna #alpi #dolomiti #neve #lagodicarezza #carezza #latemar #primavera - facebook.com facebook Vocazioni e futuro: ieri #PapaLeoneXIV nella Basilica di San Pietro ha celebrato la Messa per l’ordinazione di dieci nuovi sacerdoti. Alle 17.30 su #TV2000 approfondimento di @chiesatv2000 con Don Giovanni Emanuele Nunziante Salazar e Mons. Michele x.com