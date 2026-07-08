Una bambina di 12 anni è deceduta dopo essere precipitata dal decimo piano di un edificio di edilizia popolare nel quartiere di Scampia. L’incidente si è verificato in via Antonio Labriola, all’interno di un complesso comunemente chiamato i Sette Palazzi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a Scampia, periferia nord di Napoli. Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal decimo piano di un palazzo di via Antonio Labriola, nel complesso di edilizia popolare noto come i Sette Palazzi. La natura del gesto è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti dell’Upgsp della Questura di Napoli. Il corpo è stato trovato all’interno dell’androne del palazzo, in corrispondenza della finestra della camera da letto della sua abitazione. Sul fatto indaga la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scampia: bambina di 12 anni precipita dal balcone e muore

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