Ibrida e distribuita | la nuova flotta britannica riscrive la strategia navale nell’Atlantico e nella NATO

Il Regno Unito ha deciso di abbandonare il progetto del Type 83 e di sviluppare almeno sei navi di combattimento comuni (CCV). Questa scelta modifica la strategia navale nel contesto dell’Atlantico e della NATO, segnando un cambiamento rilevante nella politica di difesa britannica degli ultimi anni.

La decisione del Regno Unito di accantonare il progetto del Type 83 per sviluppare almeno sei Common Combat Vessels (CCV) rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della politica di difesa britannica degli ultimi anni. Non si tratta semplicemente della sostituzione di una classe di cacciatorpediniere, ma della ridefinizione del concetto stesso di potenza navale. La nuova impostazione privilegia una flotta distribuita, nella quale una piattaforma con equipaggio coordina sciami di droni navali, aerei e subacquei, integrando capacità offensive, difensive e di sorveglianza. È il passaggio dalla nave come sistema autonomo alla nave come centro di comando di una rete militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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