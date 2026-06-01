La Marina francese ha intercettato ieri mattina nell’Atlantico la petroliera Tagor, partita da Murmansk. La nave, già soggetta a sanzioni internazionali, è stata fermata e controllata. La manovra si è svolta senza incidenti. La petroliera, appartenente a una flotta ombra russa, è stata condotta in un porto francese per ulteriori verifiche. La scoperta si inserisce nelle operazioni di monitoraggio delle attività marittime legate alle sanzioni contro la Russia.

Ieri mattina la Marina francese ha abbordato nell’Atlantico la petroliera Tagor, una nave partita da Murmansk e già sottoposta a sanzioni internazionali. A darne notizia è stato Emmanuel Macron, spiegando che l’operazione è stata condotta in alto mare, con il sostegno del Regno Unito e di altri partner, nel rispetto del diritto del mare. Secondo Reuters, l’intervento sarebbe avvenuto a oltre quattrocento miglia nautiche dalla punta della Bretagna. L’obiettivo era verificare la nazionalità della nave, sospettata di navigare sotto falsa bandiera e, dopo il controllo a bordo, l’esame dei documenti avrebbe confermato irregolarità nella bandiera esibita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Flotta ombra russa, la Francia ferma la petroliera Tagor nell’Atlantico

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Francia sequestra petroliera russa nel Mediterraneo

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