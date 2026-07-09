I tifosi hanno contestato Zlatan Ibrahimovic nelle ultime settimane, in seguito alla mancata qualificazione del Milan in Champions League. Il proprietario del club ha dichiarato che la priorità è lavorare per il giocatore, non il contrario. La contestazione si è concentrata sul rendimento dell’attaccante, ma la dirigenza continua a sostenere la sua importanza nel progetto.

Il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei più bersagliati negli ultimi mesi. Il fallimento del Milan, con la mancata qualificazione in Champions League ed un girone di ritorno tremendo, hanno portato i tifosi a puntare il dito su vari colpevoli ed oltre al proprietario, Gerry Cardinale, uno degli indiziati principali come colpevoli del tracollo rossonero era proprio l'ex attaccante svedese. A lui la colpa di aver interferito troppo nelle decisioni del Milan, interferendo nell'operato di mister Massimiliano Allegri e accusato di aver preso in mano le redini del Club a stagione terminata, progettando a suo piacere il futuro dei rossoneri. Cardinale però, intervenuto in un'intensa giornata di conferenze stampa, ci ha tenuto a mettere le gerarchie in chiaro: è lui che comanda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibra contestato dai tifosi, Ma per Cardinale è fondamentale (e lavora per lui, non viceversa)

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