LIVE Milan – I nomi per panchina e dirigenza Ibra contestato | Male assoluto

Da pianetamilan.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha ufficialmente esonerato l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando i nuovi nomi per la panchina e la dirigenza, mentre i tifosi hanno contestato un giocatore, definendolo “male assoluto”. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue con la ricerca di sostituti per le posizioni chiave, senza ancora annunciare i nomi scelti.

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Il giorno dopo il terremoto societario che ha sconvolto l'AC Milan, inizia ufficialmente l’era della ricostruzione rossonera. Dopo la decisione del fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, di azzerare i vertici del club, l’attenzione si sposta sul futuro della dirigenza e della panchina.La redazione di PianetaMilan.it segue la situazione in tempo reale: i nostri inviati sono schierati sotto la sede di Casa Milan e nei luoghi chiave di Milano per raccogliere retroscena, notizie esclusive e aggiornamenti minuto per minuto. La scelta del nuovo AD: Secondo le ultime indiscrezioni, Giorgio Calvelli avrà un ruolo chiave nella selezione del profilo operativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – I nomi per panchina e dirigenza. Ibra contestato: “Male assoluto”
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